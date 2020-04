Nuovi indizi sulla modalità Ambient per Chromebook. Se ne percepiscono le tracce ma di qui a vederla in azione ce ne passa. Quanto emerso in queste ultime ore riguarda infatti solo alcune impostazioni che, beccate nel canale Canary di Chrome OS, si presentano nel menù riservato alla personalizzazione del sistema operativo di Google.

Come dimostra lo screenshot a seguire, c’è una sezione dedicata, attivabile con uno switch, che consente persino di scegliere come personalizzare tale modalità Ambient. Possiamo optare difatti fra due modalità: “Art gallery” e l’opzione Google Foto. Il problema è che non funziona nulla pur abilitandola.

I colleghi di Android Police segnalano infatti che l’opzione in questione si nasconde dietro un flag (chrome://flags -> Enable Ambient Mode), flag che tuttavia, pur introducendo tale modalità nelle impostazioni, non porta a nulla di concreto.

Perciò non ci è ancora dato sapere in che modo funzioni il tutto e se tale modalità Ambient per Chromebook sia simile a quella degli smart display con Google Assistant, somigli alle soluzioni di Android TV, o a quelle per gli smartphone Android, sui dispositivi compatibili.

Dunque, una semplice comparsa che non fuga alcun dubbio, ma “conferma” soltanto che Google sia al lavoro per introdurla prossimamente su Chrome OS, in un futuro tuttavia ancora imprecisato.