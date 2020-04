Il team di Microsoft ha dato il via al rilascio di Windows 10 May 2020 Update, nuova versione che al momento è disponibile soltanto per i tester mentre gli utenti normali per averla dovranno attendere fino al prossimo mese.

Tra le novità di questo aggiornamento spiccano delle modifiche relative all’assistente virtuale Cortana e a Windows Search.

Le novità di questo aggiornamento di Windows 10

Per quanto riguarda Cortana, l’assistente può essere sganciato dalla barra delle applicazioni di Windows 10 e include la possibilità di scegliere tra digitare o parlare, il tutto con un’interfaccia generale ottimizzata.

Passando alle ricerche, il team di Microsoft ha aggiunto ricerche rapide all’interfaccia home, come il meteo, le notizie, i nuovi film e altro.

Non mancano altre modifiche, come Windows Subsystem per Linux 2, che include un kernel Linux personalizzato interno (qui trovate l’elenco completo).

Come aggiornare Windows 10 con il May 2020 Update

I tester possono provare la nuova Release Preview del sistema operativo di Microsoft collegandosi a questo indirizzo, ove troveranno anche le relative informazioni e le istruzioni da seguire per procedere alla sua installazione (andare su Impostazioni -> Aggiornamento e sicurezza -> Programma Windows Insider e iscriversi al programma).