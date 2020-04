A fine marzo 2020 Microsoft mandava ufficialmente in pensione Office 365, ovvero la piattaforma che al suo interno comprendeva tutti gli applicativi sviluppati dal colosso hi-tech per gli utenti privati e per le aziende. Al suo posto ha presentato Microsoft 365, un nuovo progetto altrettanto audace di cui quest’oggi diventano disponibili Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family.

Novità Microsoft 365 Personal e Family

Dal 21 aprile 2020 sono disponibili i nuovi abbonamenti Personal e Family, di cui da oggi gli utenti possono sfruttare i seguenti prodotti:

Microsoft Editor , una estensione per Microsoft Edge e Google Chrome che offre all’utente la possibilità di ricevere consigli sulla scrittura di un testo o dell’attività che si sta svolgendo. L’estensione è disponibile a questo link per Google Chrome e a quest’altro per Microsoft Edge;

PowerPoint Presenter Coach, il punto di riferimento per tutti gli utenti che hanno necessità di preparare discorsi in inglese. Tramite esso è possibile ricevere consigli sul timbro di voce utilizzato, correzioni grammaticali e in definitiva su come migliorare il proprio discorso;

accesso esclusivo a oltre 8000 immagini, 175 video, 300 nuovi font e 2800 nuove icone da utilizzare durante l'impaginazione dei propri documenti. Gli abbonati avranno inoltre accesso ad oltre 200 nuovi template per Word, Excel e PowerPoint;

Meet Now di Skype tramite cui connettere fino a 50 persone in pochi e semplici click.

La suite è disponibile a questo link del Microsoft Store al prezzo di 10 euro al mese per Microsoft 365 Family e 7 euro al mese per Microsoft 365 Personal.

