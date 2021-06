Una primissima build di Windows 11 (Build 21996) è emersa online nelle ultime ore, si tratta di una versione non definitiva del nuovo sistema operativo che Microsoft svelerà il prossimo 24 Giugno durante un evento che seguiremo in live sul nostro canale Twitch. Se siete dei super fan di Windows si sarà venuta sicuramente voglia di provare in anteprima il nuovo sistema operativo Windows 11, ecco una semplice guida su come installare Windows 11 e dove scaricarlo.

Qualche premessa prima di partire con la guida. La build emersa online non è certificata, presenta bug e complessivamente l’installazione di una versione di Windows 11 per developer non è una cosa che consigliamo di fare. L’operazione cancellerà tutti i file e richiede un minimo di praticità, inoltre la versione di Windows 11 che andremo ad installare non è completa, probabilmente settimana prossima ci saranno ulteriori novità che potrebbero richiedere l’installazione di una nuova versione e non un semplice aggiornamento.

Download ed installazione Windows 11 Build 21996

Se le premesse non vi spaventano e sapete bene cosa state andando a fare possiamo passare direttamente alla guida. Per prima cosa ci servirà scaricare la ISO di Windows 11, potete scaricarla cliccando qui (mirror o mirror2). Inoltre ci servirà una chiavetta USB da almeno 8 GB, se non ne avete una potete recuperane una al volo su Amazon con spedizione in un giorno. L’ultima cosa da scaricare è il programma per creare il supporto d’installazione, si chiama Rufus e potete scaricarlo da qui. Ora abbiamo tutto il necessario per installare in anteprima Windows 11, ecco come fare:

Avviamo il programma Rufus

Selezioniamo la nostra chiavetta USB da 8 GB

Selezioniamo la ISO di Windows 11

Verifichiamo tutto e clicchiamo su Pronto

In questo modo abbiamo creato una chiavetta USB di avvio di Windows 11, ora basta collegare la chiavetta al pc o notebook dove vogliamo installare Windows 11 e avviare il pc. Se il pc riconosce la chiave di avvio ci ritroveremo direttamente nella schermata di set up inziale di Windows 11, se la chiavetta non viene riconosciuta servirà entrare in BIOS e dare priorità di avvio alla nostra chiavetta con Windows 11.

Una volta avviato il pc con la chiavetta di Windows 11 basterà seguire le istruzioni a schermo e selezionare il disco dove installare Windows 11. Fate attenzione a questo passaggio perché tutti i dati presenti su quel disco verranno cancellati. Selezionato il disco desiderato il supporto di installazione di Windows 11 si avvierà e nel giro di 10 minuti finirà il processo di installazione.

Il pc ora si riavvierà automaticamente, non c’è da toccare nulla, si riavvierà sempre da solo fin quando non ci troveremo dentro la nuova configurazione iniziale di Windows 11. Una volta conclusa la configurazione guidata ci ritroveremo nel nuovo desktop di Windows 11.

Windows 11, tutte le novità in video

Di seguito trovate la mia video anteprima su Windows 11 con il processo di setup e tutte le novità.

