Al giorno d’oggi si possono trovare online tantissimi strumenti che consentono di modificare a proprio piacimento le foto scattate con la fotocamera o lo smartphone, per poi condividerle sui social o aggiungerle nell’articolo di un blog. L’abbondanza, però, non è mai sinonimo di qualità, anzi, si corre il rischio di fare soltanto maggiore confusione. Per la serie “pochi ma buoni”, vi presentiamo oggi la recensione di Fotor, uno dei migliori editor di foto online, soprannominato “Light Photoshop” dalla redazione tech della BBC, la più autorevole emittente nazionale del Regno Unito.

Cos’è Fotor

Fotor è un editor di foto online gratuito che offre un completo set di strumenti di fotoritocco, tra cui il ridimensionamento delle immagini, la rimozione dello sfondo e il miglioramento della qualità generale della foto con un semplice tocco. Inoltre, è possibile creare facilmente sia progetti grafici che collage di foto.

Il programma Fotor è disponibile online sul sito fotor.com, come software per PC e Mac, oppure come app per dispositivi mobili con a bordo il sistema operativo Android e iOS. Oltre alla versione gratuita, esistono due versioni a pagamento – Fotor Pro e Fotor Pro+ – pensate per offrire il meglio a professionisti, freelance, designer, start up, agenzie e aziende.

Le principali caratteristiche di Fotor

Le funzionalità di Fotor si possono suddividere in quattro aree: editor di foto, editor di ritratti, collage di foto e progetti grafici.

La sezione dedicata all’editing fotografico ospita tanti strumenti interessanti, tra cui Background Remover, la funzionalità che consente di eliminare lo sfondo da una foto con un solo clic. Tutto quello che devi fare è pigiare sul pulsante “Open Image” e caricare l’immagine che desideri modificare, dopodiché il software inizierà a eliminare lo sfondo della foto lasciando soltanto il protagonista in primo piano. Il processo dura pochi secondi e il risultato è ottimo.

Un’altra funzionalità molto amata dagli utenti di Fotor è Make Profile Pictures, lo strumento gratuito che permette di creare ritratti partendo da una semplice foto. Si tratta di un’opzione ideale per chi ad esempio vuole cambiare la foto profilo sui social media con una più professionale, oppure per chi ha bisogno di aggiornare l’immagine del proprio curriculum. Anche in questo caso, il vero valore aggiunto di Fotor è l’estrema facilità e immediatezza di un’operazione che tanti altri editor di foto online nemmeno contemplano.

Per ottenere un ritratto professionale da una foto già scattata in precedenza, collegati prima di tutto alla sezione Make Profile Pictures di Fotor, dopodiché premi sul pulsante “Make a Profile Picture Now”, seleziona la foto desiderata e pigia sul bottone “Start Now!” per avviare il processo.

Gli altri strumenti inclusi in Fotor permettono, ad esempio, di ritagliare e ridimensionare le immagini, aggiungere del testo alle foto, aumentare la nitidezza, aggiungere degli effetti artistici, applicare dei filtri professionali, realizzare un brand kit creativo in pochi minuti e tanto altro ancora. Per conoscere tutte le funzionalità di Fotor collegati alla home page del sito ufficiale e seleziona la categoria “Features” dal menu principale.

Differenze tra piano gratuito e Pro

L’accesso completo alle funzionalità più interessanti di Fotor richiede la sottoscrizione di uno dei due piani a pagamento disponibili, Fotor Pro (€33,99 all’anno o €7,49 al mese) o Fotor Pro+ (€74,99 all’anno o €16,99 al mese). Per avere un’idea più chiara di quali siano le differenze tra la versione gratuita – Fotor Basic – e gli account premium, abbiamo pensato di preparare una breve panoramica sulle opzioni disponibili in ciascun piano:

Fotor Basic

modifiche alle foto basiche

aggiunta di effetti alle foto basici

ritocco dei ritratti basico

layout dei collage limitati

risorse per progetti di design limitate

sincronizzazione di foto e lavori online con qualunque dispositivo

supporto ai formati JPG e PNG per il download

aggiunta HDR alle foto

Fotor Pro

tutti gli strumenti di modifica delle foto avanzati

oltre 200 effetti premium

ritocco avanzato

oltre 200 layout di collage

più di 100.000 risorse tra template e design

sincronizzazione di foto e lavori online con qualunque dispositivo

supporto ai formati JPG, PNG e PDF in HD per il download e la stampa

aggiunta HDR alle foto

più di 100 cornici fotografiche

oltre 300 font diversi

spazio di archiviazione nel cloud di Fotor

zero pubblicità

immagini ridimensionate in automatico

1000 foto stock per uso personale e commerciale

Fotor Pro+

Tutte le funzionalità di Fotor Pro più:

strumenti per migliorare la propria brand identity

caricamento di font personali

file management

oltre 1 milione di foto stock per uso personale e commerciale

assistenza via email prioritaria

aggiornamenti settimanali per le foto stock, template, adesivi, font e tutti gli altri elementi

Come scaricare Fotor

Oltre al sito fotor.com, a cui ci si può collegare usando un qualsiasi browser web, Fotor è disponibile come software per PC Windows, Mac, ma anche come app per smartphone Android e iPhone. Di seguito trovi i link per scaricare la versione che preferisci: