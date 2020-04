Se Raspberry ha dato il via ad una serie di incredibili progetti per quanto riguarda la costruzioni di piccoli dispositivi di media streaming estremamente duttili, Chuwi LarkBox porterà la potenza di un mini PC su processore Intel nei salotti di tantissimi utenti. Le sue qualità? La possibilità di gestire ad occhi chiusi contenuti multimediali a risoluzione 4K con un ingombro paragonabile ad una mela.

Specifiche Chuwi LarkBox

Con dimensioni e peso pari a 61 x 61 x 43 mm e 127 grammi, Chuwi LarkBox viene indicato dalla compagnia come il mini PC più piccolo al mondo. In effetti, prendendo in mano un metro, possiamo facilmente farci un’idea della compattezza di questo computer. Dalla forma piuttosto squadrata con i quattro angoli smussati, Chuwi LarkBox ha un design minimale e privo di fronzoli.

Al suo interno è presente una CPU Intel N4100 affiancata da 6 GB di RAM LPDDR4 ed una unità SSD da 128 GB – volendo è possibile espandere lo storage interno di altri 128 GB tramite una comune microSD. Il comparto hardware del mini PC lo rende perfetto per essere sfruttato come computer da appartamento, per navigare online, chattare, lavorare con Office, oppure come media center.

Infatti, grazie al supporto VESA, Chuwi LarkBox può essere posizionato sul retro di uno schermo o di una TV per guardare film, serie TV e video fino a risoluzione 4K. Bene anche il consumo energetico in idle pari ad appena 5 W. Lato porte e connettività troviamo: 2 porte USB Type-A, 1 porta USB Type-C, 1 porta HDMI, jack audio da 3,5 mm, Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Prezzo e disponibilità Chuwi LarkBox

Purtroppo non sono ancora noti il prezzo e la disponibilità di Chuwi LarkBox, ma su questa pagina è possibile lasciare la propria email per ottenere informazioni e sconti.