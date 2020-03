Chuwi può essere poco nota ai più e a chi si interessa a notebook prodotti dalle grandi compagnie occidentali, ma in realtà i computer sviluppati dall’azienda cinese sono molto validi soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Certo, magari alcune volte sono troppo simili ai notebook di Apple, ma Chuwi AeroBook Pro ha tanto da offrire per soffermarsi solo sul aspetto estetico.

Chuwi AeroBook Pro: specifiche

Chuwi AeroBook Pro cerca di accontentare una grande fetta di utenti che puntano a specifiche molto valide ad un prezzo estremamente concorrenziale. Il punto di forza del notebook è certamente il pannello da 15,6 pollici con risoluzione 4K da 3840 x 2160 pixel.

Queste specifiche lo pongono come il prodotto perfetto per chi ha la necessità di guardare contenuti ad altissima risoluzione. Questo viene sottolineato anche dalla presenza del supporto all’HDR 10-bit e alla gamma cromatica 100% sRGB. Al di sotto della scocca in alluminio troviamo un processore Intel Core i5 6287U, scelta piuttosto scontata per un notebook con questo profilo.

La lettera U fa infatti riferimento alla gamma di processori Intel Ultra Low Power, ovvero in grado di garantire prestazioni di tutto rispetto avendo un occhio di riguardo ai consumi generali. Questo viene accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB SSD. Volendo è possibile anche sfruttare lo slot PCI M.2 per ampliare lo storage interno potendo contare su una maggiore velocità di trasferimento dei dati.

La componente video poggia sulla scheda video integrata Intel Iris 550 con clock fissato a 1100 MHz. Infine, l’autonomia è affidata ad una batteria da 60 Wh in grado di garantire circa 8 ore di autonomia in video playback, il tutto gestito da Windows 10 Home.

Chuwi AeroBook Pro: prezzo e disponibilità

Chuwi AeroBook Pro sarà disponibile in pre-ordine su Indiegogo a partire dalla prossima settimana al prezzo di 599 dollari, circa 555 euro.