Da oggi gli utenti professionali in cerca di un notebook con specifiche al top, possono fare affidamento ad ASUS ExpertBook B9 (B9450). Il colosso taiwanese porta in Italia un prodotto molto interessante, valido, con un comparto hardware di primo livello e adatto a chi cerca il massimo per quanto riguarda prestazioni, sicurezza e portabilità.

Specifiche ASUS ExpertBook B9

Il design curato e lineare di ASUS ExpertBook B9 lo contraddistingue appena lo si guarda. Il display da 14 pollici a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel con tecnologia NanoEdge, è inserito all’interno di un telaio normalmente indirizzato a portatili da 13 pollici. Questo è possibile grazie ad un alto rapporto schermo/corpo pari al 94%.

ASUS ExpertBook B9 possiede un telaio fresato in lega di magnesio e litio, il che conferisce al notebook un’ottima resistenza e al contempo leggerezza. La tastiera è munita della tecnologia ErgoLift per lunghe digitazioni, mentre i quattro microfoni presenti assicurano una buona cancellazione del rumore di fondo durante le video conferenze. Il sistema audio basato su speaker Harman Kardon assicurano una riproduzione di alto livello.

Il notebook di ASUS è basato sul processore Intel Core i7-10510 di decima generazione in grado di raggiunge un clock massimo di 4.9 GHz. La CPU è affiancata da 16 GB di RAM LPDDR3, 1 TB SSD di spazio interno su standard M.2 ed una GPU integrata Intel Graphics 620. Piuttosto completa la dotazione porte in cui presenziano 2 porte USB Type-C 3.1, 1 porta USB Type-A 3.1, 1 porta HDMI, 1 porta micro HDMI e l’entrata jack audio combo.

Lato connettività registriamo il supporto al Wi-Fi 6 802.11ax e Bluetooth 5.0. Trattandosi di un prodotto indirizzato all’utenza business, ASUS ExpertBook B9 integra il chip di sicurezza TPM 2.0 (Trusted Platform Module), una piccola cover per oscurare la webcam a risoluzione 720p ed una telecamera ad infrarossi per l’accesso biometrico. La batteria è da 33 Wh e viene dichiarata come in grado di garantire un’autonomia di 12 ore; questa, inoltre, grazie al caricabatterie da 66 W, può offrire il 60% della sua capacità in appena 39 minuti.

Troviamo presente l’ultima versione del software MyASUS che permette di operare importanti funzioni con il proprio smartphone, fra cui: trasferimento di file e URL, accesso remoto a file e supporto al multitasking tramite il mirroring dello schermo.

Prezzo e disponibilità ASUS ExpertBook B9

ASUS ExpertBook B9 (B9450) è immediatamente disponibile presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo di 1899 euro.