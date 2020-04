Apple torna ad aggiornare la lista dei prodotti che considera vintage, ovvero per i quali non offre più assistenza. Quest’oggi parliamo di alcuni modelli di MacBook Air e MacBook Pro, due linee di portatili estremamente importanti per l’azienda e che proprio negli ultimi periodi hanno subito interessanti aggiornamenti – stiamo ovviamente parlando di MacBook Pro da 16″ e del nuovo MacBook Air.

Lista di MacBook Air e Pro vintage

Questo mese diventeranno vintage alcuni modelli di MacBook Air e MacBook Pro 2013 e 2014, ovvero:

MacBook Air 11″ metà 2013;

MacBook Air 13″ metà 2013;

MacBook Air 11″ inizio 2014;

MacBook Air 13″ inizio 2014;

MacBook Pro 13″ metà 2014.

Lo ripetiamo ancora una volta: i Mac diventati vintage non riceveranno più assistenza da parte di Apple. Questo perché la loro produzione è stata ufficialmente interrotta “più di cinque, ma meno di sette anni fa”. Se disponete di uno di questi notebook Apple, sappiate che da questo mese non sarà più possibile ordinare parti di ricambio, né da parte dell’azienda né tramite i Service Provider che lavorano con la compagnia americana.

La lista disponibile a questo link vi permette quindi di scoprire se è in qualche modo possibile ricevere assistenza per sistemare un problema hardware per il vostro Mac, oppure se è arrivato il momento di mandarlo in pensione e acquistare un nuovo computer.