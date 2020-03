Chi dispone di un computer Apple per lavorare in maniera professionale in ambito video e audio può sfruttare le applicazioni proprietarie Final Cut Pro X e Logic Pro X. Entrambe hanno un costo piuttosto elevato, il che è piuttosto normale trattandosi di soluzioni per il mercato “Pro”. Però, chi volesse provare le qualità delle due applicazioni, può farlo sfruttando 90 giorni di prova gratuita per Final Cut Pro X e Logic Pro X.

Final Cut Pro X e Logic Pro X in prova

Si tratta di un piccolo regalo che Apple fa ai suoi utenti durante la crisi del Coronavirus, dove milioni di persone sono costrette a casa per continuare a lavorare e studiare. Infatti, come viene sottolineato da una dichiarazione ufficiale: “speriamo che i clienti che sono a casa e cercano qualcosa di nuovo da padroneggiare provino queste prove gratuite“.

Allo stato attuale la prova di 90 giorni di Final Cut Pro X è già attiva, mentre quella per Logic Pro X dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ma non si sa bene quando. La compagnia di Tim Cook non ha espressamente dichiarato quando la promozione non sarà più disponibile, pertanto vi consigliamo di procedere immediatamente alla sua attivazione per godere di 3 mesi di utilizzo gratuito.