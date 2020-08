Sono questi giorni ricchi di offerte in casa Euronics: è stato infatti lanciato il nuovo volantino Promo Week Samsung, che offre sconti fino al 40% – disponibili anche online – su una selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non mancano TV, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte di Euronics su prodotti Samsung

Il nuovo volantino Euronics, valido fino al 23 agosto, dovrebbe essere valido in tutte le regioni, includendo un’ampia selezione di prodotti Samsung, su cui ci saranno sconti fino al 40% sul prezzo di listino, nonché la possibilità di chiedere, in alcuni casi, un finanziamento in 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono, come abbiamo già anticipato, gli unici prodotti in super offerta, per cui abbiamo deciso di raccogliere di seguito tutte le migliori offerte anche su tablet e wearable.

Smartphone

Samsung Galaxy A71 a 369 euro

a 369 euro Samsung Galaxy A41 a 249 euro

a 249 euro Samsung Galaxy S20+ a 799 euro

a 799 euro Samsung Galaxy Note 10 Lite a 449 euro

Tablet e wearable

Samsung Galaxy Tab A a 209 euro

a 209 euro Samsung Galaxy Tab S6 a 699 euro

a 699 euro Samsung Galaxy Watch Active a 169 euro

a 169 euro Samsung Galaxy Watch Active 2 a 249 euro

Magari questi dispositivi Samsung non godranno, considerando lo street price, di offerte eccezionali, ma questa potrebbe essere la soluzione per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, a questo indirizzo potrete visionare il nuovo volantino di Euronics valido per la vostra provincia.