Le offerte non si fermano neppure nel periodo più caldo dell’anno e a rendere il mese di agosto ancora più rovente ci pensa Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, che porta nei negozi del gruppo Bruno il nuovo volantino “Il ButtaFuori”, con sconti fino al 40% su tanti prodotti e numerose offerte disponibili anche sullo store online.

Al Back to school di Expert e al Fuoritutto di Unieuro, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, risponde subito Euronics con questo nuovo volantino, valido a partire da ieri, 17 agosto, fino al 3 settembre 2020.

Con il volantino Il ButtaFuori, Euronics ha pensato anche ai titolari della Carta Euronics, prevedendo la possibilità di accumulare punti raddoppiati su alcuni articoli e di ottenere 2 euro di sconto ogni 200 punti accumulati.

Offerte “Il ButtaFuori” di Euronics (17 agosto – 3 settembre 2020)

Passiamo adesso alle offerte disponibili, già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti per rendervene più comoda la consultazione.

Smartphone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Tablet e computer in offerta da Euronics

Smart TV in offerta da Euronics

Altri prodotti in offerta da Euronics

Queste e tutte le altre offerte sono visibili al link seguente, che vi rimanda al volantino integrale di Euronics:

Sfoglia il volantino “Il ButtaFuori” di Euronics Bruno (17 agosto – 3 settembre)

