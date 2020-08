Non avete ancora trovato qualche prodotto tech con cui sfruttare il coupon eBay PITLONG20? Tra le offerte di oggi abbiamo quattro idee per utilizzarlo e sfruttare uno sconto del 10 o del 15%.

Quattro offerte eBay per sfruttare il buono sconto PITLONG20

Ve ne abbiamo già parlato di recente con l’offerta su Huawei Band 4 Pro (che, a proposito, è ancora valida), ma il coupon PITLONG20 di eBay può essere utilizzato per un massimo di tre volte a utente fino al 30 settembre: perché non considerare di sfruttarlo anche con una di queste offerte tech?

La prima riguarda un router 4G portatile, che può essere utilizzato per connettere notebook, tablet, PC, smartphone e non solo. Potrebbe fare comodo soprattutto per questo periodo di vacanze, e infatti eBay lo propone a 46,99 euro. Sfruttando il suddetto coupon potete far scendere ulteriormente il prezzo a 42,29 euro.

La seconda idea eBay tocca invece una piccola tastiera wireless con touchpad da utilizzare su Android TV e altri dispositivi: eBay la propone a 14,94 euro, ma il prezzo più scendere fino 12,70 euro con il buono sconto. Simile la terza proposta, che riguarda Wechip W1, un telecomando senza fili con tastiera per smart TV, TV Box e non solo: la cifra richiesta è di 17,99 euro, ma con coupon si può scendere a 15,29 euro.

La quarta e ultima idea di oggi per sfruttare PITLONG20 è infine un ricevitore Bluetooth e adattatore 3 in 1 per casse, TV e non solo. Il prezzo, valido ancora per qualche ora, è di 11,30 euro, ma digitando il codice qui sopra si arriva a 9,60 euro. Ecco i link alle offerte:

Se nessuna di queste idee vi è risultata utile potete sempre cercare tra il resto delle offerte degli Imperdibili eBay a questo indirizzo.

